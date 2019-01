Bix Top Act: Botticelli Baby – "Junk"

Die sieben Charakterköpfe von Botticelli Baby machen handgemachte Swingmusik mit Punkattitüde. Fernab des Mainstream, steht die Band für energische Swingmusik im Stile der frühen 30er Jahre, gespeist mit der Dramatik des Blues und dem Bums der Balkanmelodien. Trotz klassischer Swing-Besetzung klingen sie nicht nach einer Neuauflage alter Zeiten, staubig oder nach einer öligen Jazzband – Botticelli Baby reißen die Hütten nach Manier des 21. Jahrhunderts ab und wie es Londoner Mitstreiter des Musikbusiness einmal treffend formulierten “It’s Fucking Quality”.

„Jeden ihrer 12 Songs gehen die studierten Musiker mit vollem Risiko an. Hier gibt es kaum einschmeichelnde Balladen, oder gar geschickt kalkulierte Kunstgriffe. Handgemacht von Null auf Hundert – so beginnt fast jede ihrer Nummern. Die Rhythmusgruppe rollt und groovt und swingt. Der Bläsersatz schmettert die scharfen Tuttis im Staccato in den Äther und Marlon Bösherz knört und schreit und raunzt die Texte, als gelte es, der sowieso schon energiegeladenen Musik noch eine Steigerung zu verpassen. Hier ist eine Band am Werk, keine Solisten - auch wenn sie einzeln das Zeug dazu hätten."(Jörg Konrad / KultKomplott)

Nach unzähligen Clubshows und Festivalauftritten in ganz NRW, sowie einer Reihe internationaler Auftritte, ist das Septett nun bereit, den Rest der Republik aufzumischen. Ihr Debüt-Album “JUNK” haben sie im Spätsommer 2018 über Unique Records/ROOF Music veröffentlicht.

Besetzung: Marlon Bösherz (voc, b); Jakob Jentgens (sax); Alexander Niermann (trp); Maria Trautmann, Max Wehner (trb); Jörg Buttler (guit); Lukas Sziegoleit (p); Tom Hellenthal (dr)