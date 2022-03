Bix Top Act: Bria Skonberg

Bria ist mit ihrem rauchigen Gesang, ihrer glühenden Trompete und ihren überzeugenden Kompositionen und Arrangements in die Jazzszene gestürmt. Die Juno-Award-Gewinnerin hat die Musik von Aretha Franklin neben Michelle Williams von Destiny's Child gesungen, mit U2 im legendären Apollo Theater gespielt, mit der Dave Matthews Band gesungen, war Gast bei Jon Batiste und im Rahmen von The Monterey Jazz aufgetreten Festival on Tour und sang die Nationalhymne im Madison Square Garden für ein Spiel der NY Rangers.

Brias Herbst-2019-Album „Nothing Never Happens“ bietet beeindruckende Originale und kreative Coverversionen von Queen, The Beatles, Duke Ellington und mehr. Produziert von Grammy-Preisträger Eli Wolf, lädt Nothing Never Happens die Zuhörer ein, sich Skonberg anzuschließen, um die Aufmerksamkeit von der Überlastung der sozialen Medien, den aktuellen Nachrichten, dem politischen Streit und der negativen Energie abzulenken, mit einem atemberaubenden Album, das zuweilen die allgegenwärtige Wut und Hoffnungslosigkeit kanalisiert, mit der sie konfrontiert sind uns alle in der modernen Medienlandschaft, schafft es aber bei anderen, dieses weiße Rauschen zu übertönen und ein Licht auf das Gelassene und Feierliche zu werfen. Von Bria als „düsterer, bluesiger und funkiger“ als ihre vorherigen Alben beschrieben, sind ihre Sounds von Tom Waits, Duke Ellington und Memphis Soul inspiriert.

Website: https://www.briaskonberg.com