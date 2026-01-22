BIX TOP ACT - Cyrus Chestnut Trio

Der Ausnahmepianist Cyrus Chestnut, 1963 in Baltimore geboren, zählt seit Jahrzehnten zu den kraftvollsten und zugleich einfühlsamsten Stimmen des modernen Jazzpianos. Bereits mit sechs Jahren begann er in der Mount Calvary Baptist Church zu spielen, mit neun studierte er klassische Musik am renommierten Peabody Institute. Nach seinem Abschluss in Jazzkomposition und -arrangement am Berklee College of Music – ausgezeichnet mit Stipendien und Preisen wie dem Eubie Blake Fellowship, dem Oscar Peterson Scholarship, dem Quincy Jones Scholarship und dem Basie Award – startete Chestnut eine beeindruckende internationale Karriere.

Als Sideman arbeitete er mit Grössen wie Wynton und Branford Marsalis, Freddie Hubbard, Chick Corea, Dizzy Gillespie, Lauryn Hill, Frank Morgan sowie den legendären Sänger:innen Betty Carter, Joe Williams und Jon Hendricks. Besonders prägend war seine Zusammenarbeit mit Betty Carter, die ihn ermutigte, musikalische Risiken einzugehen und seinen unverwechselbaren Stil weiterzuentwickeln.

Parallel dazu baute Chestnut eine bedeutende Karriere als Bandleader auf, veröffentlichte über zwei Dutzend Alben auf Labels wie Atlantic, Warner, Telarc, HighNote und Smoke Sessions, und wurde international gefeiert – vom "Swing Journal" in Japan bis zum Down Beat Magazine in den USA. Seine stilistische Spannweite reicht von Gospel und Spirituals über Straight-Ahead-Jazz bis hin zu überraschenden Projekten wie „Cyrus Plays Elvis“.

Chestnut tourt seit Jahren unermüdlich mit seinem Trio, bestehend aus Michael Hawkins (Kontrabass) und Neal Smith (Schlagzeug). Gemeinsam loten sie das Trio-Format mit stilistischer Freiheit, tiefer Musikalität und einem kompromisslosen Swing-Gedanken aus. „Ich möchte so vielen Menschen wie möglich Freude bereiten“, sagt Chestnut – und genau das geschieht, wenn er die Bühne betritt: Musik voller Seele, Energie und Freiheit.

In seinem Trio wird er von zwei international höchst renommierten und erfahrenen Musikern begleitet. Der amerikanische Bassist Darryl Hall gewann 1996 die Thelonious Monk International Bass Competition und lebt seither in New York und Paris. Durch seine Virtuosität, seinen warmen Sound und seinen unbestechlichen Beat ist er erste Wahl vieler Solisten arbeitete u. a. mit Regina Carter, Ravi Coltrane, Mark Murphy, Cedar Walton, Harold Mabern u. v. m. Der österreichische Schlagzeuger Bernd Reiter, Preisträger beim Hans Koller Preis im Jahre 2006 und nach Jahren in München und Paris, nun wieder in Österreich bzw. New York lebend, spielte ebenso mit vielen Größen des Jazz wie Don Menza, Charles Davis, Harold Mabern, Kirk Lightsey, Mundell Lowe, Steve Grossman, Claudio Roditi u. v. m.

Erleben Sie einen Abend voller Swing, Spiritualität und purer Jazzpoesie – mit einem der großen Pianisten unserer Zeit.

Besetzung: Cyrus Chestnut (p); Darryl Hall (b); Bernd Reiter (dr)