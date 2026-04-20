BIX TOP ACT: DELVON LAMARR ORGAN TRIO

Das Delvon Lamarr Organ Trio – oder wie es manchmal genannt wird, DLO3 – hat sich auf die verlorene Kunst der „Wohlfühlmusik“ spezialisiert. Das Trio wurde durch die Zusammenstellung einer einzigartigen Mischung aus Gitarristen und Schlagzeugern aus aller Welt gegründet. Sie hinterlassen bei Ihnen ein Gefühl des Staunens, das dadurch entsteht, dass sie bei jeder Show etwas überraschend Schönes und Unvergessliches für ihre Fans sehen.

DLO3 wurde von Grund auf von Delvons Frau und Managerin Amy Novo gegründet und gemeinsam schufen sie Wohlfühlmusik, um die Welt zu heilen. Das Trio begann 2015 mit bescheidenen Anfängen und hat seitdem mehrere Alben veröffentlicht, die in den Billboard-Charts landeten, und ist durch die ganze Welt getourt und hat ausverkaufte Veranstaltungsorte besucht. Heute hat das Power-Paar das Delvon Lamarr Organ Trio durch ihre unermüdliche Arbeitsmoral und sein grenzenloses Talent über ihre kühnsten Träume hinausgeführt.

Besetzung: Delvon Lamarr (B3); Brice Calvin (git); Ashley Ickes (dr)