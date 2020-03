Bix Top Act: Don Menza & Max Greger jr. – "Swing All The Way"

Max Greger

Jazzlegende Don Menza (geboren 1936) ist der Familie Greger seit den 1960er Jahren verbunden, war es doch der legendäre Max Greger Senior, der Menza 1964 als Tenorsaxophonisten für seine Bigband beim ZDF engagierte, der er bis zu seiner Rückkehr in die USA 1968 angehörte.

Somit ist das musikalische Zusammentreffen mit Max Greger Junior ein besonderes Ereignis. Max Greger jr. wurde die Musikalität in die Wiege gelegt, viele Jahre lang war er in der Bigband seines berühmten Vaters erfolgreicher Pianist und Sänger. Seine große Leidenschaft gehört dem Swing, Blues und Jazz im Stile von Erroll Garner und Oscar Peterson.

Menza und Greger jr. werden von Hans Strasser und Bernd Reiter, einem herausragenden europäischen Bass-Schlagzeug-Team unterstützt. Auf dem Programm stehen Klassiker von George Gershwin, Duke Ellington oder Henry Mancini, einfach "Swing All The Way"!

Besetzung: Don Menza (sax); Max Greger Junior (p, voc); Hans Strasser (b); Bernd Reiter (dr)