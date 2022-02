Bix Top Act: Frank Gambale

Seine Live-Auftritte sind eine unvergessliche Offenbarung des Feuers, der Finesse und der ungezügelten Energie, die er sowohl an der E-Gitarre als auch an der akustischen oder der Halbresonanzgitarre an den Tag legt.

Seine höchst dynamischen und beeindruckenden Bands der letzten Jahre hat er zusammengestellt mit George Whitty (Brecker Brothers Reunion Tour) an den Keyboards – ein kraftvoller, brillianter Solist und Keyboarder.

Hadrien Feraud gilt als einer der heißesten neuen "jungen" Bassisten, die in den letzten Jahren aufgetaucht sind, und tourte mit Chick Coreas "Vigil"-Gruppe. Seine Solo-Fähigkeiten sind explosiv. Gergo Borlai (Tribal Tech, Al DiMeola) gilt auch als einer der heißesten neuen Schlagzeuger mit absoluter Beherrschung und umwerfender Technik.

Vereint bietet diese Gruppe Funk, Jazz, Jazz-Rock und alles dazwischen. Die schiere Kraft und Energie dieser Band muss man gesehen haben, um sie zu glauben. Verpassen Sie diese Show nicht!

Besetzung: Frank Gambale (guit, voc); George Whitty (keys); Hadrien Feraud (b); Gergo Borlai (dr)

Website: http://www.frankgambale.com/