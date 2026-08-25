BIX TOP ACT: GRETCHEN PARLATO QUARTET

Mit ihrer unverwechselbaren Stimme, die Intimität, Leichtigkeit und emotionale Tiefe auf einzigartige Weise verbindet, zählt Gretchen Parlato zu den wichtigsten Jazzsängerinnen unserer Zeit. Im BIX präsentiert sie ihr neues Quartettprogramm – geprägt von neuer Musik, gewachsenen künstlerischen Beziehungen und einer besonderen musikalischen Verbundenheit.

Im Mittelpunkt steht ihr aktuelles Albumprojekt „The Wise Ones“, das am 11. September 2026 bei Edition Records erscheint. Die Aufnahmen bringen Gretchen Parlato erneut mit einem engen Kreis langjähriger musikalischer Weggefährten zusammen – Künstlern, mit denen sie über viele Jahre hinweg eine tiefe künstlerische und persönliche Verbindung aufgebaut hat.

Eine zentrale Rolle spielt dabei der Musiker, Songwriter und Multiinstrumentalist Alan Hampton, mit dem Parlato seit über zwanzig Jahren verbunden ist. Kennengelernt haben sich beide in New York als Alumni des Thelonious Monk Institute (heute Herbie Hancock Institute). Gemeinsam schrieben sie bereits prägende Songs wie „Still“ und „It Will Be“ und tourten weltweit mit ihrem Quartett. Hampton arbeitete zudem mit Künstlern wie Rufus Wainwright und Andrew Bird und wirkte an preisgekrönten Filmprojekten mit.

Das neue Album vereint diese gewachsene künstlerische Beziehung mit einer Reihe herausragender Musikerpersönlichkeiten, darunter Robert Glasper, Gerald Clayton und Mark Guiliana – allesamt prägende Stimmen einer modernen Jazzgeneration, die bereits früh mit Parlato musikalische Wege teilten.

„Diese Musik entstand aus tiefen Freundschaften“, sagt Parlato. „Es geht nicht nur um Kunst, sondern um Menschen, die miteinander verbunden sind.“ Gemeinsam mit Alan Hampton, der das Album auch mitproduziert hat, entstand ein Werk, das Songs aus unterschiedlichen Lebensphasen zu einem stimmigen Ganzen verbindet – über Zeit, Liebe, Verlust und persönliches Wachstum.

Die Musik von Gretchen Parlato lebt dabei stets von subtiler Interaktion, feinen Nuancen und einer außergewöhnlichen Nähe zwischen Stimme und Ensemble. Jeder Ton wirkt bewusst gewählt, jeder Moment trägt Bedeutung – und doch bleibt Raum für Freiheit, Spontaneität und Überraschung.

Ein Abend voller Intimität, Wärme und musikalischer Tiefe – mit einer der feinfühligsten Stimmen des modernen Jazz.

Besetzung: Gretchen Parlato (voc); Alan Hampton (b, git); Taylor Eigsti (p, keys); Mark Guiliana (dr)