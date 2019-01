Bix Top Act: Harold López-Nussa Trio

López-Nussas eingespieltes Trio mit seinen Kollegen Yasser Pino und Ruy Adrían fasziniert das Publikum mit einer unerbittlichen Lebendigkeit, die laut Billboard Magazine "Generationen und Genres verbindet“.

Seine Musik spiegelt die gesamte Bandbreite und den Reichtum der kubanischen Musik wider, mit ihrer unverkennbaren Kombination aus klassischen, folkloristischen und populären Elementen sowie der Integration von Jazz-Improvisation.

Pressestimmen: "López-Nussa’s single-note grace is akin to Herbie Hancock’s, and his two-fisted attacks are as joyous as Chick Corea’s!" – Downbeat Magazine

"Nussa is a genius in the manner in which he pulls together jazz, classical and traditional Cuban styles." – JazzTimes

Besetzung: Harold López-Nussa (p); Yasser Pino (b); Ruy Adrián López-Nussa (dr)

Mehr Infos unter: https://www.haroldlopeznussa.com/