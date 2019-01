Bix Top Act: Helen Sung – "Sung With Words"

Eine Klassikstudentin, die Anfang ihrer Zwanziger zum Jazz wechselte und die grenzenlose Bandbreite und das Potential des Klaviers in einer Weise kennt, wie es nur wenige Spezialisten beider Genres tun.

Im Jahr 2015 begann Sung mit dem Komponieren für größere Ensembles und gewann einen Platz im BMI Jazz Composer's Workshop.

Sie gewann den 3. Preis beim Kompositionswettbewerb des Workshops 2016 und arrangierte/ spielte auch ein Bigband-Arrangement von McCoy Tyners „Four By Five“ für die Saisoneröffnungskonzerte 2016 des Jazz at Lincoln Center Orchestra. Ihr Arrangement und ihre Performance sind auf der 2017er Blue Engine Veröffentlichung „Handful of Keys“ enthalten.

Angeregt durch ihre Erfahrung am Monk Institute, bleibt Helen in der Musikausbildung durch Residencies und Workshops involviert. Sie hat an den Fakultäten des Berklee College of Music und der Juilliard School mitgewirkt und ist derzeit Mitglied der Jazz-Fakultät der Columbia University.

Helen unterhält enge Beziehungen zu ihrer Heimatstadt Houston, spielt dort regelmäßig und besucht ihre High School HSPVA, um Meisterkurse sowohl in der klassischen als auch in der Jazz-Abteilung zu geben. Im Jahr 2017 wurde sie in die "Hall of Fame" von HSPVA aufgenommen und die Universität von Texas am Austin College of Fine Arts verlieh Sung die angesehenste Auszeichnung: den E. William Doty Distinguished Alumna Award.

Besetzung: Christie Dashiel (voc); Helen Sung (p); John Ellis (sax); Reuben Rogers (b); Kush Abadey (dr)

Mehr Infos unter: http://www.helensung.com/