BIX TOP ACT: Jazz Sabbath

Jazz Sabbath ist ein Jazztrio aus Großbritannien, das neue Jazz-Arrangements von Black Sabbath-Songs spielt. Obwohl die Band sich präsentiert als 1968 gegründetes Jazztrio und damit die ursprünglichen Autoren der Tracks, die später durch Black Sabbath berühmt wurden.

Angeführt vom Pianisten Adam Wakeman (Black Sabbath und Ozzy Osbourne seit 2004) überschreitet Jazz Sabbath die Grenzen zwischen Jazz und den Songs, die Heavy Metal definiert haben. Sie greifen bereits vorhandene Jazz-Riffs auf und entdecken neue.

Ob man ihrer wilden Hintergrundgeschichte Glauben schenken mag oder nicht, mit schon drei Alben in den Billboard Jazz Charts, ausverkauften Shows weltweit und großartigen Kritiken sowohl in der Jazz- als auch in der Rock-Medien, bahnen sich Jazz Sabbath schnell ihren Weg (zurück) an die Spitze der Jazzszene.

Besetzung: Adam Wakeman (p); Jack Tustin (b); Arthur Newell (dr)