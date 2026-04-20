BIX TOP ACT: Joel Ross

Joel Ross hat sich mit seiner anspruchsvollen Musik eine treue Fangemeinde erspielt. Das macht es nicht weniger genießbar, aber im gesamten aufgenommenen Schaffen des Vibraphonisten – KingMaker (2019), Who Are You? (2020) und The Parable of the Poet (2022) – waren die Kompositionen etwas komplexer und übertrugen die Virtuosität der Live-Auftritte seiner Band in eine Studioumgebung.

Für sein bemerkenswertes viertes Album als Bandleader bei Blue Note, „nu blues“, stellte sich Ross der Herausforderung, ein zugänglicheres Album zu schaffen – weiterhin komplex und experimentell, aber mit einem starken Fokus auf Melodie, Balladen und Blues. „nu blues“ wirkt bewusst vertraut, als hätte man diese Songs schon einmal irgendwo in Greenwich Village gehört. Obwohl sich auf dieser LP auch Coverversionen befinden (John Coltranes „equinox“ und „central park west“, Thelonious Monks „evidence“), verdeutlicht diese Sammlung neu komponierter Stücke die Entwicklung des Bandleaders.

Am 30. Januar erscheint sein fünftes Blue-Note-Album „Gospel Music“, eine klangliche Interpretation der biblischen Geschichte und eine Auseinandersetzung mit seinem Glauben, die eine Botschaft der Hoffnung und Liebe vermittelt. Das Album wird heute mit dem Titelsong „Wisdom Is Eternal (For Barry Harris)“ vorgestellt und präsentiert eine erweiterte Sextett-Besetzung von Ross’ Band Good Vibes mit Josh Johnson am Altsaxophon, Maria Grand am Tenorsaxophon, Jeremy Corren am Klavier, Kanoa Mendenhall am Bass und Jeremy Dutton am Schlagzeug.

„Gospel Music“ vereint die Komplexität der früheren Alben des Vibraphonisten mit der Direktheit und Zugänglichkeit seiner späteren Werke und kreiert so einen unverkennbaren Joel-Ross-Sound, der ihn und die frohe Botschaft zugleich neu vorstellt. Das Album erscheint in einer Zeit, in der er sich in den letzten Jahren intensiv mit den theologischen und historischen Tiefen seines Glaubens auseinandergesetzt hat. Indem er einige seiner älteren, unveröffentlichten Kompositionen neu interpretierte und im Lichte neuer Erfahrungen betrachtete, schuf er ein Album, das mehr von seiner Persönlichkeit offenbart. „Dies ist wohl das kühnste Beispiel meines Versuchs, die frohe Botschaft zu verkünden und gleichzeitig meinen Wurzeln Tribut zu zollen“, erklärt er.

Ross wurde im DownBeat Critics Poll in der Kategorie „Rising Star“ für Vibraphon ausgezeichnet – und stieg 2021 vom „Rising Star“ zum etablierten Künstler auf – sowie 2020 und 2021 von der Jazz Journalists Association zum „Mallet Instrumentalist of the Year“ gekürt. Kürzlich erhielt er als einer der jüngsten Künstler ein begehrtes Stipendium der Jazz Gallery und einen Platz in der Jazz Gallery All Stars Band, mit der er live im Kennedy Center auftrat. 2020 erhielt er einen Auftrag der Jazz Coalition für „Praise in the Midst of the Storm“, eine Performance-Suite mit Brandee Younger, Marquis Hill, Craig Weinrib, Dezron Douglas und seinem langjährigen Freund und Weggefährten Immanuel Wilkins. Mit Wilkins spielte er kürzlich drei Abende lang ein Duo-Programm live im Village Vanguard im Rahmen der Streaming-Reihe des traditionsreichen Veranstaltungsortes. 2021 genoss Ross eine Residency im Roulette Intermedium im Rahmen des Jazzfest Berlin, wo er im Januar und Mai sein eigenes Werk „She Walks in the Spirit“ gemeinsam mit Gabrielle Garo, Brandee Younger, Mimi Jones, Savannah Harris und Nappy Nina sowie „4nette“ mit Immanuel Wilkins, Thomas Morgan und Craig Weinrib uraufführte. Er absolvierte außerdem mehrere Residencies im Baby’s All Right in Brooklyn.

Folkloristische Einflüsse prägen Ross' Kunst. Ob er Melodien improvisiert oder am Klavier komponiert, er lässt Raum für die Entstehung und Entwicklung eines Themas und lädt stets zu kreativen Reaktionen ein. Seine geschmeidigen, virtuosen Linien wirken fast wie gesprochene Sprache. Oft schlüpft er zwischen den Rollen des Erzählers, des Protagonisten und der Nebenfigur. Inspiriert von seinem Mentor Stefon Harris und dessen empathischem, ganzheitlichem Ausdrucksansatz, hat Ross ein ganzes Ethos entwickelt, das auf ehrlicher, kontinuierlicher Kommunikation beruht. Ehrlichkeit zieht sich wie ein roter Faden durch seine Auftritte. Und mit jeder Veröffentlichung bekräftigt er sein Engagement für einen authentischen Diskurs.

Besetzung: Joel Ross (vib); Devin Daniels (as); Rasmus Sorensen (p); Kanoa Mendenhall (b); Jeremy Dutton (dr)