BIX TOP ACT: Johnathan Blake

Der in Philadelphia aufgewachsene Johnathan Blake, der von NPR Music als „der ultimative Modernist“ gefeiert wird, hat mit Pharoah Sanders, Ravi Coltrane, Tom Harrell, Hans Glawischnig, Avishai Cohen, Donny McCaslin, Linda May Han Oh, Jaleel Shaw, Chris Potter, Maria Schneider, Alex Sipiagin, Kris Davis und unzähligen anderen unverwechselbaren Künstlern zusammengearbeitet. DownBeat schrieb einst: „Es ist ein Beweis für Blakes Fähigkeiten, dass er in jedem Kontext seine Präsenz spürbar macht.“

Zu seinen jüngsten Veröffentlichungen als Leader gehören „Passage“ (Blue Note, 2023) und „Homeward Bound“ (Blue Note 2021). Blake war in den vergangenen Jahren häufig bei Blue Note Records zu hören und hat mit seinem starken, geschmeidigen Puls und seiner luftigen Präzision auch zu mehreren führenden Veröffentlichungen von Blue Note-Künstlern beigetragen, darunter „Breathe“ (2021), „All in My Mind“ (2018) und „Evolution“ (2016) von Dr. Lonnie Smith sowie „Concentric Circles“ (2018) von Kenny Barron, bei dessen Trio Blake seit fast 15 Jahren ein wichtiges Mitglied ist.

Sein neues Album „My Life Matters“, das im August 2025 bei Blue Note erscheint, ist eine Musiksuite, die sich mit der Idee beschäftigt, unsere Stimme zu erheben, wenn wir Ungerechtigkeiten erleben. Schweigen Sie nicht, denn dann werden Sie Teil des Problems. Die Suite wurde von der Jazz Gallery in New York City in Auftrag gegeben.

Blakes Band Pentad ist ein Quintett von Musikern, deren Ausdrucksformen das Mysterium von Zeit und Raum bewohnen. „Der Name repräsentiert uns als fünf Individuen, die für ein gemeinsames Ziel zusammenkommen: möglichst ehrliche Musik zu machen“, sagt Blake, der die Band mit der Absicht gründete, einen volleren, expliziteren Akkordklang zu komponieren als seine früheren Projekte. Das Ergebnis ist ein unglaublich intuitiver, dichter Sound, der Spontaneität fördert und auf Vertrauen beruht.

Besetzung: Johnathan Blake (dr); John Ellis (sax/ewi); Fabian Almazan (p, electronics); Jalen Baker (via); Ben Street (b)