Bix Top Act: Jungle by Night - "Livingstone"

– neue Platte, neue Sounds! Mehr denn je präsentiert die Band damit einen dancefloor-orientierten rhythmusgeladenen Klang.

Jungle by Night bestehen aus neun jungen Kerlen aus Amsterdam, die ihre musikalische Erziehung, ihren Geschmack, ihre Vorgeschichte und ihren unaufhaltsamen Eifer einsetzen, um eine einzigartige Mischung aus Musikstilen zu erzeugen...

Die neun Charaktere kannten einander durch Schul-, Straßen- und Familienbunde. Vor ein paar Jahren schien die Gruppe von einem Liebesvirus für rauen, global orientierten Funk infiziert worden zu sein und zog sich in den Proberaum zurück. Seitdem wurde die Band als Opener bei Konzerten von Mayer Hawthorne, The Roots & John Legend eingeladen und arbeitete mit DJ /Producer The Gaslampkiller, dem Schlagzeuger Tony Allen und Seun Kuti & Egypt 80 zusammen, um nur ein paar zu nennen.

Es gab nicht einen Festivalveranstalter, der nicht von Jungle by Night beeindruckt war, also wurden sie praktisch zu allen eingeladen, unabhängig davon, ob es sich dabei um Weltmusikfestivals, Tanzfestivals, bedeutende Rock-Events wie Lowlands, Fuji Rock und Sziget oder Jazzfestivals wie North Sea Jazz oder Montreal Jazz handelte. Ihr Ruhm reichte von den Niederlanden bis nach Japan, wo Jungle by Night 2014 auf Fuji Rock auftraen, und von Jazz a Vienne in Frankreich bis Montreal Jazz in Kanada. Sie spielten außerdem eine Hardticket-Show im Brooklyner Rough Trade.

Jungle by Night setzen keine musikalischen Grenzen, die Möglichkeiten sind unendlich. Die Bandmitglieder haben individuelle Interessen und Geschmäcker was Musikrichtungen betrifft. Die einen mögen psychedelischen Rock, andere hören Hip-Hop und viel Jazz, während wieder andere bei Reggae, Latin und Rock auf ihre Kosten kommen. All diese Einflüsse fließen in die musikalische Palette von Jungle by Night ein. "Es ist egal, was man tut, solange man es mit Leidenschaft und Herz tut" lautet das Credo der Band.

Besetzung: Pieter van Exter (sax); Ko Zandvliet (trb); Bo Floor (trp); Jac van Exter (guit); Pyke Pasman (keys); Peter Peskens (b); Sonny Groeneveld (dr); Tienson Smeets (djm); Gino Groeneveld (cga)

Mehr Infos unter: www.junglebynight.com