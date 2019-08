Bix Top Act: Mark Lettieri (Snarky Puppy)

Mark Lettieri ist ein Gitarrist, Komponist und Produzent aus Fort Worth, Texas. Er beherrscht eine Vielzahl von Stilen und in nahezu jedem Genre der Populärmusik nimmt und tritt er mit Independent- und Major-Label-Künstlern auf. Er komponiert und produziert auch Instrumentalmusik unter eigenem Namen.

Die Arbeit in der Gospel- und R&B-Szene der Metropolregion Dallas-Fort-Worth führte Lettieri 2008 zur Fusion-/Jazzgruppe Snarky Puppy. Die nun dreimalig mit dem GRAMMY Award ausgezeichnete Band tourt und produziert stetig und trat bereits auf allen Kontinenten außer der Antarktis auf.

Abgesehen von Snarky Puppy war Lettieri mit Neo-Soul-Ikone Erykah Badu, Gospelsängerin/ Schauspielerin Tamela Mann und dem "American Idol: Season 11"-Sieger Phillip Phillips unterwegs. Er ist auch mit einer Vielzahl anderer Künstler aufgetreten, darunter Anthony Evans, Chrisette Michele, Myron Butler, N'dambi, Bilal und sogar Pat Boone.

Als gefragter Session-Gitarrist hat er zuletzt mit David Crosby, 50 Cent, Snoop Dogg, Eminem, Adam Levine, Franklin, Fred Hammond, Eric Roberson, LeCrae, Lupe Fiasko, Keyshia Cole und Xzibit gearbeitet sowie zahlreiche Radio- und Fernseh-Jingles produziert. Lettieri ist auch Mitglied des Team SKP, eines Produktionskollektivs, das vom Grammy-Gewinner und Produzenten Symbolyc One (Kanye West, Beyonce) geleitet wird. Seit 2010 ist er Mitglied der House-Band der Marcus & Joni Show, einer Morgen-Talk/ Varieté-Show, die in 200 Ländern über Daystar, einem christlichen Kabel-TV-Anbieter, ausgestrahlt wird.

Als Komponist und Bandleader hat Lettieri drei Alben veröffentlicht: "Knows" 2011, "Futurefun" 2013 und zuletzt "Spark and Echo" im Jahr 2016 bei Ropeadope Records. Durch Tourneen mit Snarky Puppy und die Verbreitung über Soziale Netzwerke haben diese Platten einen großen Anklang unter den Fans der Instrumental-Gitarrenmusik weltweit gefunden. Lettieri tritt häufig in einem Trio mit rotierender Rhythmusgruppe bestehend aus Dallas Musikern von Weltklasse auf, und hat angefangen mit dieser Musik durch die USA und Europa zu touren.

Besetzung: Mark Lettieri (guit); Wes Stephenson (b); TaRon Lockett (dr)

Mehr Infos unter: https://www.marklettieri.com/