Bix Top Act: Nicole Zuraitis

Nicole Zuraitis ist eine GRAMMY®-Gewinnerin und vierfach GRAMMY-nominierte Jazz-Singer-Songwriterin, Pianistin und Arrangeurin, Bandleaderin aus New York und Gewinnerin der prestigeträchtigen Goldmedaille des American Traditions Vocal Competition 2021. Mit einem „Herz so groß wie ihre bemerkenswerte Stimme“ (Jazz Police) ist Nicole eine bahnbrechende Künstlerin, die den Gesangsjazz neu definiert und ihr einen Platz als eine der Top-Künstlerinnen und „produktivsten Songwriterinnen“ (Broadway World) einbringt, die man im Auge behalten sollte Jazz und darüber hinaus.

Als Aufnahmekünstlerin hat Nicole fünf Alben als Leaderin veröffentlicht, und ihr sechstes Album „How Love Begins“, das gemeinsam mit dem achtfachen GRAMMY-Gewinner Christian McBride produziert wurde, enthält ausschließlich Originalmusik und wurde 2024 mit dem GRAMMY für das BESTE JAZZ-GESANGSALBUM ausgezeichnet. Nicole ist die einzige Künstlerin, die diesen Preis jemals gewonnen hat und das gesamte Album selbst geschrieben und arrangiert hat. Zusätzlich zur Leitung ihres Quartetts trat Nicole als erstklassige Sängerin mit der Birdland Big Band auf und nahm Aufnahmen auf, bevor sie selbst als Leiterin eines großen Ensembles durchstartete, Co-Produzentin der Dan Pugach Big Band war und für große europäische Big Bands gastierte. Sie trat als Headlinerin beim Newport Jazz Festival sowie in legendären New Yorker Jazzclubs wie dem Dizzy’s Club im Lincoln Center, Birdland, dem Blue Note, dem Carlyle, 54 Below und der verstorbenen, großartigen 55 Bar auf. Sie trat als Solistin mit dem Savannah Philharmonic, dem Asheville Symphony und den Macon Pops auf und unterstützte berühmte Sänger wie Melanie, Morgan James, Darren Criss und Livingston Taylor am Klavier und am Gesang.

Nicole ist eine herausragende Künstlerin und Produzentin des GRAMMY-nominierten Albums „Bianca Reimagined: Music for Paws and Persistence“ (Bestes großes Ensemble) ihres Mannes, des renommierten Schlagzeugers, Bandleaders und Komponisten Dan Pugach aus dem Jahr 2025, für das sie den GRAMMY-nominierten Song komponierten , „Little Fears“ (Beste Jazz-Performance). Nicoles Arrangement von Dolly Partons „Jolene“, das sie gemeinsam mit dem renommierten Schlagzeuger und Bandleader Dan Pugach geschrieben hatte, wurde für einen GRAMMY® 2019 nominiert, was ihrer Karriere den Anstoß gab und sie zu einem bekannten Namen in der modernen Jazzlandschaft machte. Im Jahr 2020 wurde sie vom Connecticut Magazine in die Top 40 unter 40 für 2020 aufgenommen und ihr wöchentlicher Livestream während der Covid-19-Krise, „Virtual Piano Lounge“, wurde im Forbes Magazine vorgestellt. Nicole hat mit einer umfangreichen Liste von Koryphäen zusammengearbeitet, darunter Christian McBride, David Cook, Gilad Hekselman, Veronica Swift, Benny Benack, Stephen Feifke, Cyrille Aimee, Antonio Sanchez, Dave Stryker, Omar Hakim, Rachel Z, Helen Sung und Bernard Purdie . Sie ist eine stolze Pädagogin und derzeit Gesangsdozentin an der NYU und SUNY Purchase.

Als leidenschaftliche Aktivistin mit einer jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte im Zurückgeben fiel ihre Albumveröffentlichung im Jahr 2023 mit einem selbstproduzierten Musikfestival und einem Tag des Aktivismus für Save the Sound.Org zusammen. Im Jahr 2024 verlieh die Post University Nicole die Ehrendoktorwürde für humane Briefe.

Besetzung: Nicole Zuraitis (voc, p); Idan Morim (git); Sam Weber (b); Dan Pugach (dr)