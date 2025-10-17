BIX TOP ACT: RACHEL ECKROTH TRIO

„Humanoid konzentriert sich eher auf die Songs und darauf, was wir aus ihnen herausholen können, als darauf, was wir ihnen hinzufügen können.“ (Rachel Eckroth)

Dieses Album „Humanoid“ ist ein weiteres fesselndes Kapitel in Eckroths sich ständig weiterentwickelndem Sound und folgt unmittelbar auf ihr Grammy-nominiertes, synthylastisches „The Garden“ (Rainy Day Records, 2021) und ihr beeindruckendes Solo-Klavierimprovisationsalbum „One“, das Anfang des Jahres erschien. Es demonstriert nicht nur ihr Können und ihre Einzigartigkeit als Musikerin und Improvisatorin, sondern auch ihre Stärken als Bandleaderin und Komponistin.

Es spiegelt ihre Neugier und ihren Mut wider und verkörpert zugleich ihre Kunstfertigkeit und ihre Gabe, die Bandbreite menschlicher Emotionen in all ihrer Intensität einzufangen und auszudrücken – von tiefer Melancholie bis hin zu größter Freude – und dabei völlig unterschiedliche Dynamiken und Klanglandschaften zu schaffen, von frenetisch bis heiter, humorvoll bis lyrisch, entspannt bis extrem dringlich. Und dabei genießt sie spürbar die Zeit und den Raum mit Musikern, die ihre Leidenschaft und ihr Gefühl der Freiheit teilen.

Besetzung: Rachel Eckroth (p, voc); Emma Dayhuff (b); Tina Raymond (dr)