BIX TOP ACT: Raul Midón – "If You Really Want"

Der Singer-/ Songwriter und Multi-Instrumentalist Raul Midón begeistert seine Fans mit der Veröffentlichung seines zehnten Albums "If You Really Want". Ein Album, aufgenommen gemeinsam mit dem GRAMMY-ausgezeichneten niederländischen Ensemble Metropole Orkest unter der Leitung von Vince Mendoza.

Der mehrfache Grammy-Gewinner Mendoza hat mit Künstlern von Al Jarreau und Elvis Costello über Laura Mvula bis hin zu Snarky Puppy zusammengearbeitet. Das Orchester ergänzt Midóns gefühlvollen Gesang perfekt, wodurch ein gemeinschaftliches Werk entstanden ist, das die Grenzen vieler Genres durchbricht.

Der Dirigent und Arrangeur Vince Mendoza erklärt: „Raul Midón hat so viele Lektionen und Geschichten für uns. Mit diesem Projekt erhalten wir ein großes Geschenk durch Rauls Lieder, seine großartige Stimme und sein Gitarrenspiel. Diese Geschichten mit den Schattierungen und Rhythmen des Metropole Orkest zu malen, ist ganz einfach eine himmlische Verbindung. Ich bin so glücklich, ein Teil des Prozesses gewesen zu sein und dass diese Aufnahme endlich in voller Farbenpracht zu hören sein wird. “

Das Album ist eine Welle aus sich verändernden Tempi und bezaubert den Zuhörer mit jedem neuen Track. Ein Blitz aus funkigem Staccato geht einer ausdrucksstarken Ballade voraus. Ein jazziges E-Gitarren-Solo führt zu einem sanften akustischen Zupfen. If You Really Want zeigt Raul Midóns einzigartige Fähigkeit, Konstanz zwischen vielen verschiedenen Sounds zu ermöglichen.