BIX TOP ACT: Shalosh

SHALOSH ist ein instrumentales Klaviertrio, das zur aktuellen Generation genreübergreifender Jazzgruppen gehört und ein breites Publikum sowohl in der Jazzwelt als auch in anderen Genres erreicht.

Ihre Musik ist roh, akustisch und progressiv, überschreitet stilistische Grenzen und entzieht sich jeder Definition. In den zehn Jahren ihres Bestehens hat SHALOSH unglaubliche 350 internationale Konzerte auf einigen der renommiertesten Bühnen der Welt gegeben.

Trotz ihres klassischen Jazztrio-Formats (Klavier, Bass und Schlagzeug) und der tiefen Verwurzelung der Bandmitglieder im Jazz und in der improvisierten Musik geht SHALOSHs Musik ihren eigenen Weg und schafft eine einzigartige und faszinierende Synthese aus so unterschiedlichen Genres wie Rock, Klassik, Elektronik, afrikanischer und nahöstlicher Musik.

SHALOSH hat sich zum Ziel gesetzt, Musik zu schaffen, die sowohl zugänglich als auch anspruchsvoll ist. Sie meistern mit großer Begeisterung den Spagat, sich selbst als Musiker und Künstler herauszufordern und gleichzeitig einem möglichst breiten Publikum die Tür zu öffnen. Sie versuchen, die Distanz zu durchbrechen, die intellektuelle Musik schaffen kann. Ihre Musik entspringt einem emotionalen und rauen Ort – die Reaktion der Band auf den kalten Großstadtdschungel von heute.

Besetzung: Gadi Stern (p; synths); David Michaeli (b); Matan Assayag (dr)