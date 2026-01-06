Biyon Kattilathu "Eine Reise zum Glück"

Harmonie Heilbronn Allee 28, 74072 Heilbronn

Mit seinem neuen Programm präsentiert Biyon Kattilathu ein Live-Programm, das weit über herkömmliche Unterhaltung hinausgeht.

Die Show vereint humorvolle Momente mit tiefgründigen, inspirierenden Gedanken und lädt das Publikum dazu ein, eine Reise zu sich selbst anzutreten.

„Es geht nicht nur um Unterhaltung, sondern um das, was bleibt – das Gefühl von Glück und Dankbarkeit, das uns lange begleitet,“ beschreibt Biyon seine neue Show.

Die Mischung aus Lachen, Nachdenken und berührenden Augenblicken macht „Eine Reise zum Glück“ zu einer einzigartigen Feel-Good-Show, die nicht nur für Lacher, sondern auch für jede Menge Inspiration, Dankbarkeit und Glück sorgt.

Konzert- und Kongresszentrum Harmonie
Theater & Bühne
