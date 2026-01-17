Biyon Kattilathu: Eine Reise zum Glück

Inspirierende Unterhaltung für mehr Leichtigkeit und spürbares Glück.

Worauf Du Dich freuen kannst...

Mehr Leichtigkeit: Wir alle wünschen sie uns zurück: die Leichtigkeit, die wir einst spürten. Lass uns auf dieser Reise herausfinden, was sich zwischen und diese Leichtigkeit gelegt hat... und dann herausfinden, was wir tun können, um Tag für Tag mit weniger Gepäck leichter zu reisen.

Mehr Selbstliebe: Bei dieser Show tun wir etwas für die wichtigste Beziehung, die wir führen: Die Beziehung zu uns selbst. Warum fällt es uns manchmal so schwer uns so zu akzeptieren und zu lieben wie wir sind und was können wir tun, damit wir uns wieder selbst gerecht werden?

Mehr Glück: Das Glück ist nur an einem Ort zu finden: in uns. Wir suchen es oft im aussen und verlieren dabei den Blick für unser Geburtsrecht: Glücklich zu sein. Was macht glückliche Menschen aus? Können wir glücklich sein lernen oder sogar verlernen? Spannende Antworten warten auf Dich...

... und von den tollen Menschen vor Ort und der wirklich einzigartigen Energie im Raum ganz zu schweigen.