Die Vortragsreihe „BiZ & Donna – Informationsveranstaltungen (nicht nur) für Frauen“ geht auch in diesem Jahr mit vielen interessanten Themen virtuell weiter. Die nächste Veranstaltung „Zukunft durch Weiterbildung: Wissen – Können - Handeln“ findet am Donnerstag, 28. Januar 2021, von 9:00 - 11:00 Uhr als Online-Seminar statt. Veronika Erler, Regionalbüro für berufliche Fortbildung Esslingen, informiert und beantwortet alle Fragen. Eine Anmeldung unter Ludwigsburg.BCA@arbeitsagentur.de ist erforderlich.

Bei der Arbeitssuche oder im Job stehen wir alle vor besonderen Herausforderungen. Was auch immer wir ursprünglich gelernt haben – es gibt viele Möglichkeiten, sich zu spezialisieren, weiterzubilden oder in eine neue Richtung zu gehen. Wer heute im Beruf weiterkommen möchte, sollte sich auf Neues einlassen; das eigene Spektrum erweitern. Doch was sind Berufe der Zukunft? Niemand kann das genau vorhersagen, aber es zeichnen sich einige Trends ab. Berufliche Chancen bieten sich für alle, die bereit sind, den Blick über den Tellerrand zu wagen und neue Wege zu gehen. In der Veranstaltung erhalten Sie von der Referentin Veronika Erler, Regionalbüro für berufliche Fortbildung Esslingen, Antworten und hilfreiche Tipps.

