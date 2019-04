BiZ & Donna on Tour in Zaberfeld

Die ganze Welt ist Bühne... ...und alle Frauen und Männer bloße Spieler...“ Was was William Shakespeare einst geschrieben hat, ist auch heute noch gültig. Doch wie wirke ich eigentlich auf die Anderen? Atem, Stimme und Körper, diese drei Komponenten für ein sicheres Auftreten werden wir uns genauer anschauen und untersuchen. Wir beginnen mit einem einfachen Körper- und Stimmtraining, es folgen Wahrnehmungs- und Sensibilisierungsübungen. Dann beobachten wir die Wirkung auf den Körper und schauen uns den Atem genauer an. Wo sitzt meine Stimme und wie kann ich diese besser kontrollieren? Zuletzt erproben wir verschiedene Haltungen, um die Ausdrucksmöglichkeiten für den eigenen Körper zu erweitern.Der Workshop richtet sich an alle, die gerne selbstbewusster und stärker auftreten wollen. Bitte bequeme Kleidung, rutschfeste Socken und etwas zu trinken mitbringen. Die Teilnehmer bekommen am Ende des Workshops ein Handout mit den erlernten Übungen.Es freut sich auf Sie: Corinna Preisberg, Regisseurin