Björn Springorum liest „Kinder des Windes“

Mit „Kinder des Windes“ legt der Stuttgarter Autor Björn Springorum seinen fünften Roman vor. Diesmal verschlägt es den unerschrockenen Leser in die Welt der 12-jährigen Lola, die kurz vor ihrem 13. Geburtstag erfährt, dass sie die Tochter des Levante ist, des mächtigen Ostwinds. Das macht ihr Leben nicht zwingend leichter, erklärt aber immerhin, warum sie sich immer so anders gefühlt hat. Und woher ihre unerklärlichen Fähigkeiten kommen. Sie und die anderen Kinder des Windes müssen sich zusammentun, um gegen Mistral zu bestehen, der Alleinherrscher der Winde werden will. Und schwupps, sind wir drin in einem turbulent-phantastischen Abenteuerroman zwischen Andalusien und den Märchen der Sahara.