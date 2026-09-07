Björn von Morgenstern "Kreisverkehrfest"

In seinem ersten Soloprogramm spricht Björn von Morgenstern über die Jugend auf dem Dorf – zwischen Kreisverkehrfest und weiteren kreativen Veranstaltungen.

Außerdem darüber, wie verrückt die große weite Welt ist, wenn man die meisten Dinge erst deutlich später kennenlernt als alle anderen. Kein Wunder also, dass er auch seine Bundeswehrzeit eher kreativ interpretiert hat. Ernst wird es selten, dafür immer absurd & lustig.

Im Oktober 2026 wird er als erster Newcomer seine Soloshow in Deutschlands größter Arena, der LANXESS arena Köln, spielen.

Björn von Morgenstern ist aktuell der gefragteste Newcomer der deutschen Comedyszene. Björn ist Stand Up Newcomer und hat im Alter von 15-18 Theater gespielt. Er belegte 2013 beim Abitur (im Doppeljahrgang) in der Kategorie Sprücheklopfer den 1. Platz. Es war seit diesem Moment klar, dass er irgendwann mit seinen Geschichten auf die Bühne geht und diese Zeit ist jetzt gekommen. Er berichtet über sein Leben und Missverständnisse, die er erlebt hat. Er führt das Publikum gerne in eine falsche Richtung, um am Ende doch ganz anders abzubiegen. Bekannt ist er vor allem für sein süffisantes Grinsen – und am Schluss fühlt es sich an, als wären wir alle längst befreundet.

Der Essener Comedian ist Finalist des NightWash Talent Award 2024, Gewinner des Kölner ComedyClash 2025 und hat neben Auftritten im Downstairs Comedy Club, bei NightWash oder dem Quatsch Comedy Club in wenigen Monaten mit bereits über 250 Auftritten auf Mixshow Bühnen viel Erfahrung sammeln dürfen, wo er regelmäßig das Publikum begeistert. Im April 2025 gingen ein paar Videos auf Björns Instagram-Kanal viral, wodurch er quasi über Nacht 30.000 follower erzielt und sich eine neue treue Community aufgebaut hat. Seit August 2025 präsentiert Björn von Morgenstern immer montags im angesagten Comedy Club Düsseldorf sein erstes eigenes Open Mic als Host der Show „BOM – BESTES OPEN MIC“. Hier bekommt man genau das, was drauf steht: das beste Open Mic. Hier entsteht Comedy-Gold und ihr seid live dabei.

Anfang 2025 ist Björn von Morgenstern mit 2.987 followern gestartet. Ein paar seiner Videos gingen auf Björns Instagram-Kanal viral, wodurch er quasi über Nacht 30.000 follower erzielt und sich eine neue treue Community aufgebaut hat. Inzwischen folgen ihm über 240.000 Menschen.

Björn ernährt sich zudem vegan und isst viele bunten Pflanzen.