Björn Voigt "Gebt den Dingen einen Sinn"

Die Uni Dadala Tübingen lädt zum 34-jährigen Jubiläum ein!

1984 gründete BJÖRN VOIGT in Tübingen die weltweit bekannte Elite-Universität DADALA, um ein Zeichen gegen Pisastudien und den Bildungswettkrampf in der BRD zu setzen.

Das Motto der Uni ist: Gebt den Dingen einen Sinn!

Achtlos weggeworfenen und vergessenen Überresten wird in der Universität Dadala neues Leben eingehaucht. Sie werden kombiniert, arrangiert und ergänzt und so alternativen und alltagstauglichen Bestimmungen zugeführt. Auf diese Weise werden die Gesetze der Geometrie, der Physik und der Hexerei in erlebbare und intuitiv verständliche Kreaturen transformiert. Außerdem wird das ein oder andere Maschinen-Wesen politischen Mandatsträgern gewidmet. So bei Onkel Gutenbergs Hirn Quirl, Wolfgang Schäubles Sparschwein und anderen.

Wir empfehlen einen Besuch der Homepage der UNI DADALA unter www.circus-commeci.de. Ebendort könnt Ihr bei Bedarf auch den Eignungstest für die Uni DADALA machen.

Der Künstler ist immer anwesend.

Der Eintritt ist frei. Spendenbeiträge sind erwünscht!