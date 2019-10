BK-Backstage mit Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth

× Erweitern Bild: Hochschule Heilbronn/Würth Veranstaltungsflyer

Im Studiengang Betriebswirtschaft und Kultur-, Freizeit-, Sportmanagement haben die Studierenden unter der Leitung ihrer Dozentin, der Fernsehjournalistin Bernadette Schoog, erneut ein Veranstaltungskonzept entwickelt, das schon bald umgesetzt wird. Die Talkrunde BK-Backstage mit wechselnden Themen und prominenten Gästen, findet bereits zum fünften Mal statt. Jedes Jahr geben Studierende der Veranstaltung ein neues Gesicht. Passend zur ersten Veranstaltung im neu eröffneten G-Gebäude auf dem Campus freuen wir uns, in diesem Jahr den Namensgeber des Hochschulstandorts in Künzelsau, Herrn Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth, als Talkgast begrüßen zu dürfen.

Datum: Mittwoch, 20.11.2019

Einlass: 17:30 Uhr

Beginn: 18:00 Uhr

Anfahrt: Daimlerstraße 22, 74653 Künzelsau

Der Eintritt ist frei.

Anmeldung unter: www.hs-heilbronn.de/backstage