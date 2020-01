Bläsergipfel

Hohenlohe-Franken, Main-Tauber-Kreis, Oberer und Unterer Bezirk: sie alle eint die Freude an der Blasmusik. Spielmannszüge, Blas- und Stadtkapellen und Ensembles prägen das gesellschaftliche Miteinander vor Ort und auch die TauberPhilharmonie will eine Heimat für diese Musik bieten. Wer aber glaubt, dass Blasmusik bei Polka, Marsch und Walzer aufhört, der lasse sich bei diesem Konzert eines Anderen belehren: In großer Formation präsentieren die Brassband Hohenlohe und Bamberg ein Feuerwerk der sinfonischen Blasmusik – von Mission Impossible über Live and Let Die bis zu Stevie Wonders Klassiker Sir Duke – erleben Sie einen unvergesslichen Nachmittag für Jung und Alt!