Die regelmäßig im Kurhaus stattfindenden Frühkonzerte sind ein fester Bestandteil des Bad Rappenauer Kulturprogramms.

Am Sonntag, den 8. November 2026 um 10.30 Uhr ist die Bläsergruppe Gundelsheim zu Gast im Kurhaus und begeistert das Publikum mit traditioneller Blasmusik.

Die Bläsergruppe Gundelsheim besteht aus engagierten Musikerinnen und Musikern aus dem schönen Neckartal. Mit viel Leidenschaft bringen sie volkstümliche Blasmusik auf die Bühne und begeistern ihr Publikum bei verschiedenen Veranstaltungen und Festen.

Ob fröhliche Melodien oder festliche Klänge – die Bläsergruppe Gundelsheim steht für musikalische Vielfalt und lebendige Tradition. Mit ihrer mitreißenden Darbietung tragen die Musikerinnen und Musiker dazu bei, die kulturelle Vielfalt der Region zu bewahren und zu feiern.

Das Frühkonzert findet im Großen Saal des Kurhauses statt, der Eintritt ist frei. Alle Blasmusikliebhaber sind herzlich eingeladen, diese einstündige musikalische Reise zu genießen.