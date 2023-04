Die Bläserphilharmonie Heilbronn schließt seit 2003 eine Lücke in der Heilbronner Musikszene.

Sie besteht aus engagierten Musikern, die es als ihre Aufgabe ansehen, unter professioneller Leitung anspruchsvolle Literatur der sinfonischen Bläsermusik in der Region und darüber hinaus bekannt zu machen.

Die Bläserphilharmonie Heilbronn findet sich regelmäßig zu Projekten zusammen, in denen vorrangig Originalwerke für Bläserorchester und Kammermusikensembles zum Klingen gebracht werden. Auftragskompositionen und deren Uraufführung sowie die Förderung junger talentierter Solisten aus der Region sollen dabei einen wesentlichen Bestandteil bilden.

Im Jubiläumsjahr „20 Jahre Bläserphilharmonie Heilbronn“ präsentiert die Bläserphilharmonie im Mai 2023 ein Konzerte in Heilbronn.

Das Konzertprogramm wird mit der Symphony No.1 "The Lord of the Rings" (der Herr der Ringe), nach Motiven von Tolkiens erfolgreichem Romanzyklus (Johan de Meij) eröffnet und durch die Fantasy Variations (über ein Thema von Niccolo Paganini) von James Barnes und das Concerto für Marimba No.1 des brasilianischen Komponisten Ney Rosauro abgerundet.

Solist wird der aus den eigenen Reihen stammende Perkussionist Paul Bommas (16) sein. Paul ist mehrfacher Bundespreisträger Jugend Musiziert und erster Preisträger des Schleswig Holstein Musik Festivals 2022.