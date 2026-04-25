Bläserserenade am Kocher - Jagdromantik

Lassen Sie sich entführen in die Welt der Romantik, der Nacht, der Jagd und des Geheimnisvollen.

Mit Auszügen aus Carl Maria von Webers Oper Freischütz passt das Programm sehr gut auf eine Theaterbühne mitten in der Natur. Von Anton Bruckner gibt es das Jagdscherzo zu hören sowie weitere Hits aus der Klassik von z.B. Edvard Grieg oder Gioachino Rossini. German Hornsound hat sich in den vergangenen zehn Jahren durch seine kreativen Programmkonzepte und Konzertformate, gepaart mit musikalischem und instrumental-technischem Ausnahmekönnen, einen internationalen Namen gemacht.

German Hornsound

Christoph Ess, Andrés Arragón, Stephan Schottstädt, Swantje Vesper Horn