Blömer // Tillack - Auf die Plätze. Gedanken. Los!

Die Welt steht Kopf. Am besten erst einmal hinsetzen und sich ein paar Gedanken machen. Neues Denken.Nur was ist, wenn man sich die falschen Gedanken macht. Also besser gedankenlos bleiben?

Der Welt unbedacht ihren Lauf lassen? Lieber schöne Gedanken machen, mit Realitätsverlust.Blömer // Tillack lassen ihren Gedanken freien Lauf, gehen keinem Wortgefecht aus dem Wege, drehen sich mit Musik im Kreis, und legen schließlich eine gedankliche Punktlandung hin. Komische Momente, die Hand und Fuss haben. Kabarett mit Musik und vollem Körpereinsatz.

Regie: Katrin Piplies (www.frizzles.de)

Spiel: Bernd Blömer, Dirk Tillack

Texte: Blömer, Piplies, Tillack

www.bloemer-tillack.de