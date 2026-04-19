BlöZinger - Schloss mit lustig

„Schloss mit lustig“ ist eine irrwitzige Fantasy-Groteske. In der Hauptrolle: zwei erfolglose Autoren, die sich auf den Weg zu einer vorgetäuschten Preisverleihung nach Transsylvanien machen. Schon auf der abenteuerlichen Reise heften sich dubiose Gestalten an die Fersen der beiden unbedarften Schreiberlinge. Doch als sie an ihrem Ziel – einem verwunschenen Schloss, das jedem Vampir-Roman zur Ehre gereichen würde – ankommen, werden sie dort von Gastgebern erwartet, die ihre ganz eigenen Pläne mit den beiden fassungslosen Schriftstellern haben. Und diese Pläne haben es in sich!

Großes Kino, keine Leinwand – das gibt's nur bei BlöZinger. Robert Blöchl und Roland Penzinger, zusammengenommen „BlöZinger“, sind die Erfinder und Großmeister des KopfKinoKabaretts. Ein Film. Live gespielt auf der Bühne. Mit einem Minimum an Requisiten. Und einem Maximum an Ideen, mit denen BlöZinger die Vorstellungskraft und Lachmuskeln ihrer Zuschauerinnen und Zuschauer zu Höchstleistungen animieren. Ihre skurrilen Figuren erwecken die beiden Bühnenkünstler mit schauspielerischer Raffinesse und einer großen Portion „Schmäh“ zum Leben, sie wechseln blitzschnell die Rollen und bringen jeden Charakter derart genial auf den Punkt, dass das Publikum schnurstracks in den geistreich-vergnüglichen Kosmos gezogen wird, den die beiden Kabarettisten auf der Bühne erschaffen.