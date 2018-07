Bl best of vol. 3 „all generations”

Mehr als 20 Musiker aus Balingen und der Umgebung werden in den drei Stunden ohne Pause über die Bühne fegen und den Spagat zwischen Rock, Rockability, IndieTronic-Rap, Alternative und Unplugged wagen.

Mit dabei sind dieses Jahr Patrick Streicher mit "bärigen" Coversongs, unplugged vorgetragen mit Stimme, Gitarre und Cajon. Fenders 55 stehen für Rockability... at it's best. Eigenes und Bekanntes mit musikalischer Heckflosse aus der Zeit der Petticoats und der Tolle... Toll! The Pottage: Alternativ und direkt ohne Umleitungs ins Ort hinein. Einfach nach Vorne und musikalisch auf die 12. Eine Band die nur noch Gemüse benannt ist, aber Frauen tanzen und Männer headbangen lässt. Und schließlich noch Schlaraffenlandung: Nicht ganz normal aber verdammt gut, dazu sehr aktuell. Rap, fette Beats, epische Melodien, Rock doer besser IndieTronic-Rap und sicher mal was ganz Anderes.

Wie in den vergangenen zwei Jahren wird das Rockorchester Horst Mller mit Rampen- und Stimmungskracher Udo Welz am Mikrophon entsprechende Rockklassiker u. a. von Journey, Iron Maiden, Pink Floyd und Led Zeppelin gewohnt stilsischer zwischen den einzelnen Bands präsentieren.

Die Konzerte finden bei jeder Witterung auf dem Balinger Marktplatz statt. Dieser ist zum Teil bestuhlt.

Für die Bewirtung sorgt unser Gastropartner „Best for Fest – Catering“. Das umfangreiche Angebot steht Ihnen jeweils ab 18.00 Uhr zur Verfügung. Zusätzlich verkauft der Verein „Wasser für Afrika“ Sprudel für einen karitativen Zweck. Mit Rücksicht auf die Anwohner endet der Ausschank an allen Tagen um spätestens 23.00 Uhr.

Das 12. Balinger Kulturfestival wird von der Stadthalle Balingen organisiert und durchgeführt. Für die finanzielle Unterstützung bedanken wir uns beim Handels- und Gewerbeverein Balingen e.V. (HGV) und bei allen Partnern und Sponsoren. Ohne sie wäre das Festival in dieser Form nicht durchzuführen.

Ein großer Dank gilt den Anwohnern für ihre Toleranz.

Diese Veranstaltung wird präsentiert von: Volksbank Hohenzollern-Balingen eG