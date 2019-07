BL Best of Vol. 4 - all generations

Nach der Premiere 2018 bekommt auch 2019 wieder die jüngere Szene der Balinger Electronic-Rap-Rock-Fraktion eine Auftrittsmöglichkeit. Dazu zählt Meister Chang, die mit Adam, Andi und Erik Electronic Pop Rock präsentieren. Ebenfalls zur Garde der jungen Wilden gehören Sep und Julo, die mit kompletter Band und einer zusätzlichen Frauenstimme, mit Rap-Rock für Stimmung auf dem Marktplatz sorgen wollen. Abseits des Cover-Mainstreams spielt die Band Aguardiente um ihren Leader Willi Pfaff bekannte Songs mit dem Flair des Smooth Jazz in Verbindung mit Elementen der Popmusik. Nicht Jazz aber jazzy und jeder Menge Bläsersound. Ein Merkmal von "BL best of" ist auch die große Bandbreite, die in diesem Jahr um die Formation Frieda and the Oldstocks aus Stockenhausen bereichert wird. Die Musiker aus dem kleinsten Balinger Ortsteil gelten als neuer Stern am Schwobarock-Himmel. Zwischen den einzelnen Bands wird bei der inzwischen vierten Aufl age das Rockorchester Horst Müller durch die OLDIE NIGHT BAND – REVIVAL ersetzt, die mit bis zu 10 Musikern Ohrwürmer aus dem Pop- und Rockgenre präsentieren werden. Da gibt’s Musik vom Feinsten und für die Besucher die Erkenntnis: Balingen Musikszene hat einiges zu bieten. Als Höhepunkt werden auch 2019 am Ende wieder alle beteiligen Bands gemeinsam auf der Bühne stehen.

Präsentiert von: Volksbank Hohenzollern-Balingen eG

Durchgängiges Speisenangebot an allen Tagen:

Eventcatering Högerle: Pommes, Wurst / Currywurst, Steak- und Schnitzelwecken

Eventcatering Högerle: herzhafte und süße Crêpes

Die Foodtrucker: Holzofenburger, Wurst im Brotteig, Dinnele in verschiedenen Variationen

zusätzlich vom 7.- 9. August:

Die Foodtrucker: verschiedene Burgervariationen, wechselnde Tagesgerichte

Kaiser´s Schlemmerwägele: schwäbische Küche, verschiedene Maultaschenvariationen

Streetfood-CaSa: verschiedene Burgervariationen

Das Speise- und Getränkeangebot steht Ihnen jeden Tag spätestens ab 18.00 Uhr zur Verfügung. Aus Rücksicht auf die Anwohner, endet der Ausschank um spätestens 23.00 Uhr.