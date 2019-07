Blühendes Italien

Sie kommen aus Venetien, Kalabrien, Umbrien und der Lombardei und sie haben viele Leckereien im Gepäck. Italienische Händler bringen wieder Urlaubsatmosphäre auf den Kiliansplatz. Sie verkaufen nicht nur Klassiker wie Olivenöl, Pasta und Wein. Auch verschiedenstes Gebäck, Wurstspezialitäten, Kräuter, Pflanzen und Trockenobst werden hier auf Italienisch angepriesen. Selbst ein italienischer Bierbus ist mit von der Partie. Die Besucher dürfen sich auf Livemusik mit Enzo Picone freuen und am Sonntag bringen zudem die Venezianer Ludwigsburg mit ihren farbenprächtigen Kostümen und Masken ein Hauch von venezianischem Karneval in die BUGA-Stadt. Der Heilbronner Handel hat am Sonntag von 13 – 18 Uhr geöffnet und hält verschiedene Aktionen und Angebote für seine Kunden bereit.