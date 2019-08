BLACK TAPE LION gibt es gerade mal seit 2017. Dafür ist bei den vier Jungs um Sänger Tom Schmidbauer schon so einiges passiert: Support-Shows für nationale und internationale Top Acts, Release des ersten Albums und seit Ende 2018 offiziell gefördert von BYON – dem bayerischen Spitzenförderprojekt für Musiker. BLACK TAPE LION schmettern Hooklines, fette Riffs und pure Emotionalität mit Rock-Attitude! Egal ob Beats à la Limp Bizkit, Hymnen zum Mitschreien oder ehrliche Stories völlig unkonventionell musikalisch verpackt. Erlaubt ist dabei alles, was Spaß macht! Will man unbedingt eine Genre-Schublade öffnen, kann man BLACK TAPE LION vermutlich irgendwo zwischen Rock, Alternative, New Metal & Pop reinstecken. Muss aber nicht sein …auf einer Bühne knallen die Herrschaften doch wesentlich mehr als in Omas Nähschrank.

Support kommt von WATCH ME RISE aus Frankfurt am Main. Neben gemeinsamen Touren mit RCKLSS und THE PARIAH durch Deutschland und das europäische Ausland konnten die 4 Jungs bereits bei Support-Shows für Bands wie ANNISOKAY, 8 KIDS und UNLEAH THE SKY von ihrer eigenen Mischung aus emotionalem Post-Punk und Post-Hardcore überzeugen. Nicht nur die emotionalen Texte zeigen, wie viel Blut, Schweiß und Tränen die Jungs in ihre Songs stecken, besonders live strahlen sie von Energie und Emotionen.

Außerdem dabei: STOP INSIDE aus Würzburg. Wer die Band noch nicht kennt, sollte unbedingt vorbeischauen, denn die eingespielten MusikerInnen lassen auf der Bühne nichts von ihrer noch jungen Bandgeschichte vermuten. Energiegeladene Metal-Riffs, punkige Melodien und kräftige Drums verschmelzen mit der druckvollen Stimme ihrer Frontfrau zu einer Einheit. Innerhalb kürzester Zeit hat es die Band geschafft, eine EP herauszubringen und sich ins Regionalfinale des SPH-Bandcontests zu spielen.