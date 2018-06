× Erweitern Black Castle Festival

Das neue Highlight der schwarzen Festivalszene in der Metropolregion! Zum Ende der Open-Air-Saison 2018 wird auf dem Maimarktgelände und im Maimarkclub nochmal kräftig gefeiert. Zwei Tage lang geben sich Top-Acts wie Lord of the Lost, Stahlmann, Schwarzer Engel, Ost + Front, Heimaterde und viele mehr die Klinke in die Hand. Zwischendurch lohnt sich ein Abstecher auf den Mittelaltermarkt mit zahlreichen Ausstellern – von Kunsthandwerk bis zum herzhaften Leckerbissen. Der Mittelaltermarkt kann auch unabhängig vom Festival besucht werden. Großes Plus für Familien: Dank professioneller Kinderbetreuung, können die Mamas und Papas unter den Festivalgängern die Live-Auftritte der Bands ungestört genießen. Campingmöglichkeiten gibt es direkt am Festivalgelände.