Nach der erfolgreichen Premiere 2018 ist das Black Castle Festival am 30. und 31. August erneut auf dem Maimarktgelände zu Gast. Ein absolutes Highlight der schwarzen Festivalszene in der Metropolregion! Auf der Live-Bühne stehen Top-Acts wie die Rammstein-Tribute-Band Stahlzeit, Suicide Commando, Remator, Heldmaschine, Clan of Xymox, Funker Vogt, Maerzfeld, Eisfabrik und viele mehr. Zwischen den Gigs kann man mit Familie und Freunden über den Mittelaltermarkt schlendern. Von Kunsthandwerk und Textilien bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten bleiben hier keine Wünsche offen. Campingmöglichkeiten gibt es direkt am Festivalgelände.