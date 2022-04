Black Comedy

Der junge Künstler Brindsley Miller, noch mittel- und erfolglos, laviert sich durch sein Leben und hat einige Geheimnisse. Ihn möchte Carol ihrem strengen Vater, Colonel Melkett, als Ehemann schmackhaft machen – um diesem zu imponieren haben Brindsley und Carol die Möbel des verreisten Nachbarn Harold in seiner Künstlerbude arrangiert - zumal am selben Abend ein russischer Milliardär sich ebenfalls vom Talent Millers überzeugen will.

Ein Stromausfall und unerwarteter Besuch lassen Brindsleys Pläne platzen. Die schlimmste Nacht seines Lebens beginnt.