„Hat man sich erst einmal die „Groove“-Begrifflichkeit im eigenen Bandnamen einverleibt, bleibt einem gar nichts anderes mehr übrig, als eben jenen Groove auch in die Tat umzusetzen, zu zelebrieren, so geschehen auch beim gemeinsamen Projekt von Saxofonistin Katharina Maschmeyer und ihrem langjährigen musikalischen Wegbegleiter, Gitarrist Nils Pollheide." - (Holger S. Jansen).

Zuletzt wurden sie mit ihrem gemeinsam geführten Projekt KaMa Quartet mehrfach zu den „führenden und innovativsten Formationen der hiesigen Jazzszene“ gezählt und ihr letztes Album wurde u.a. in der Zeit unter den besten Alben des Jahres gelistet. Ihr groove-orientierter und nie komplizierter Modern Jazz wartet nun mit der BLACK DOG GROOVE SOCIETY mit zwei fantastischen neuen Bandmitgliedern auf: Dirk Schaadt an der Hammond Orgel und Hardy Fischötter am Schlagzeug.

Am 12. Juni erscheint ihr neues Album „Dog Dance“. Holger S. Jansen schrieb über das Projekt: „….die Kompositionen aus der Feder Maschmeyers und Pollheides ergeben eine volle, drückende und unglaublich lebendige Mischung, die Freunde retrospektiver Hammond Jazz- und Funk-Werte (…) begeistern wird und überdeutlich ins Ohr aber vor allen Dingen ins Kopfnicken und in die Füße geht – Jimmy Smith und Jimmy McGriff, um nur zwei der ganz großen Hammond-Ikonen zu nennen, lassen grüßen…“

„Katharina Maschmeyer und Nils Pollheide sind nicht nur brillante Musiker, sondern auch tolle Komponist/innen mit einer guten Spürnase für Groove, Spaß und Humor in der Musik. Dirk Schaadt an der Hammond-Orgel und Schlagzeuger Hardy Fischötter tragen viel zur treibenden Energie der Stücke bei. Das war ein durchaus gelungener Abend, für den sich das Publikum mit begeistertem Applaus bedankte.“ - (GEJazzt)

Besetzung: Katharina Maschmeyer (tsax); Nils Pollheide (git); Dirk Schaadt (org); Hardy Fischötter (dr)