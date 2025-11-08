"Black Forest" Konzertlesung

Konzertlesung mit Wolfgang Schorlau & Werner Dannemann - Wolfgang Schorlau.

Wolfgang Schorlau wurde mit seinen spannenden und außergewöhnlich gut recherchierten Politkrimis rund um die Hauptfigur des Privatermittlers Georg Dengler bundesweit bekannt. Er schreibt nicht einfach nur spannende Krimis – dem Stuttgarter Autor geht es ums große Ganze. Um Wirtschaft und Politik, den Staat und die Gesellschaft. 2006 wurde Schorlau mit dem Deutschen Krimipreis, 2012 und 2014 mit dem Stuttgarter Krimipreis sowie 2019 mit dem Stuttgarter Ebner Stolz-Wirtschaftskrimipreis ausgezeichnet.

In Denglers elftem Fall mischt sich dieses Mal auch noch Persönliches, denn seine Mutter wird langsam alt. Nachts sieht sie bedrohliche Schatten auf dem Hof, auf dem er seine Kindheit verbracht hat. Aus Sorge reist Georg Dengler in den Schwarzwald. Ist sie wirklich verrückt geworden? Oder schleichen da draußen tatsächlich Gestalten umher?

Oben am Feldberg besitzt Familie Dengler ein freies Grundstück – die ideale Lage für ein Windrad. Wäre da nicht der örtliche Widerstand. Als die Wortführerin der Protestierenden ermordet aufgefunden wird, sieht sich Dengler mit einem komplizierten Fall konfrontiert. Kompliziert auch in privater Hinsicht, denn die Tote war seine Jugendliebe. Je weiter er vorankommt, desto deutlicher offenbart sich hinter dem Todesfall in der süddeutschen Provinz ein Geflecht aus Verbindlichkeiten, Korruption und Gier…

Umrahmt wird die Veranstaltung an diesem Abend mit Blues- und Songmaterial von dem Ausnahmegitarristen Werner Dannemann, der mittlerweile seit über 60 Jahren auf der Bühne steht.

Freuen Sie sich auf einen außergewöhnlichen Abend abseits einer klassischen Lesung mit einem besonderen Duo!