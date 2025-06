Black Forest Wadi

Das BlackforestWadiEvent verbindet die Kulturen des Schwarzwaldes und der arabischen Welt mit einem vielfältigen Programm aus Musik, Kunst und Wissenschaft.

Faszinierende Klangwelten, inspirierende Vorträge und spannender interkultureller Austausch verbinden sich an diesem Abend zu einem besonderen Erlebnis.

Begeben Sie sich bei diesem Abend auf eine musikalische Zeitreise vom antiken Griechenland, über dem Orient bis hin in die Moderne, um die spannende Leitfrage des Abends zu erkunden:

Wie können wir Prognosen (Vorhersagen) über zukünftige Ereignisse finden?

Welche Antworten bietet die griechische Mythologie und insbesondere die Sage von Kassandra?

Welche Prophezeiungen erzählte der berühmteste Arabische Dichter Al-Mutanabbi, dessen Spitznamen wörtlich als „der Vorhersager“ übersetzt werden kann?

Welche Ansätze bietet die moderne Psychologie, um Prognosen zu treffen?

Dieser multimedialer und interaktiver Abend wird von Prof. Dr. Ahmed A. Karim, Psychotherapeut und Neurowissenschaftler an der Tübinger Universitätsklinik geleitet und musikalisch vom Department of Musical Arts, University of Jordan, Prof. Haitham Sukkarieh, Trio Babel, die BlackForestWadi Gruppe und dem Komponisten Samir Mansour begleitet.