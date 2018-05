Stilvolle Gäste, wunderschöne Ladies und die angesagtesten DJs. Heute Nacht regieren High Heels und knappe Outfits euren Lieblingsclub! Unter dem Dresscode A L L B L A C K werdet ihr mit vielen Specials zur B L A C K L I P S T I C K erwartet.

✘◎✘◎ BLACK LIPSTICK

Wir verschenken massig schwarzen Lippenstift.

✘◎✘◎ BLACK LIPSTICK WELCOME

Schwarze Welcome-Shots bis 0 Uhr

✘◎✘◎ BLACK LIPSTICK LADIES

Ladies im schwarzem Outfit erhalten bis 24 Uhr freien Eintritt und die ganze Nacht alle Longdrinks für 5€ und 2cl Shots für 2€.

✘◎✘◎ BLACK LIPSTICK GENTS

Gents im schwarzem Outfit erhalten bis 24 Uhr freien Eintritt und die ganze Nacht alle Longdrinks für 5€ und 2cl Shots für 2€

#blackshirt #blackjeans #blacksneakers #blackheels #allblackallnightlong #belleclub #crewloveordie #allblackclothes #blacklipstick

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

KLANG|RAUM:

All Black Music by Dj T-Bone

KLUB|RAUM:

House, Dance, EDM by Vol2Cat

FIESTA:

Party Music by Stefan von BierKeller