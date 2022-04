Wie wir alle wissen: black is beautiful! Dieser dunkelsten Schönheit widmen wir unsere Nacht. Noch schöner wird das Ganze mit einer saltbae-Prise Gold.

Schmeißt euch also in euer schwarzes Lieblings-Outfit, gerne die goldenen Accessoires dazu und kommt mit uns to the dark side! Neben VAL & SHAGS auf dem Mainfloor sowie AfroBeats mit ELEX & AKZ im zweiten Floor warten ein paar spannende Überraschungen auf euch..