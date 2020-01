Black Out - A Digital Dance Show

Wir steigen hinab in die U-Bahn und warten mit anderen Menschen auf den Zug. Plötzlich ein Stromausfall und nur noch die Smartphone-Displays erhellen spärlich die Dunkelheit. Dieses unwirkliche Szenario, der totale Blackout, ist in unserer hoch technologisierten Welt eigentlich unvorstellbar. Denn jeden Tag verbringen wir fast mehr Zeit in der digitalen Blase und mit Kommunikation über das Smartphone als in der Realität! Die Menschen haben „verlernt“ aufeinander zuzugehen, sich gegenseitig zu helfen, zu unterstützen aber auch, sich ihre eigenen Geschichten des Lebens zu erzählen. Digitalisierung und Technologie sind unaufhaltsam und zukunftsweisend!

Mit BLACK OUT wird das Genre „Digital Dance“ als Weltneuheit präsentiert: Bühnenteile verwandeln sich in eine große 3-Dimensionale Virtual Reality Box in dem sich Tänzer in perfekter digitaler Symbiose bewegen. Pulsierende Musik saugt uns in diese virtuelle Welt, in der die Grenzen von Fiktion und Realität verschmelzen. Wo sich eben vor unseren Augen ein U-Bahnhof befunden hat, dominieren nun neue Welten und lassen atemberaubende dreidimensionale Projektionen entstehen. Eine audiovisuelle Welt tut sich auf und erzählt Geschichten der einzelnen Charaktere wie wir sie noch nie gesehen haben. Der Mensch und die Digitalisierung werden eins und verschmelzen so miteinander. Ausdrucksstarke Choreografien treffen auf high-tech Effekte.

Die Flowmotion Dance Company zählt zu den internationalen Experten in diesem jungen Genre und präsentiert mit dieser Showproduktion ein visuell aktives Tanztheater. Es entste-hen fast magische Illusionen, bildgewaltige Dramen spielen sich ab und liebliche Spielereien zeigen den fantastischen Einklang zwischen Tanz auf höchstem Niveau und modernster Technologie. Ein bislang einzigartiges Show-Erlebnis, bei dem der Besucher nicht für eine Sekunde losgelassen wird.

BLACK OUT ist Theater 3.0: Einmalig, unfassbar und absolut mitreißend!

KÜNSTLER:

7 Tänzer der Flowmotion Dance Company

Florian Berger – Art Director

A. Engelbrecht – Technical Director

Flowmotion Dance Company

„Es war unser Anspruch, ein Stück zu schaffen, das inhaltlich den Forderungen des Theaterpublikums gerecht wird, aber durch seine moderne Form auch positiv überrascht. Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass der Einsatz modernster Medien auch wieder junges Publikum begeistern wird.“ (Florian Berger / Show-Art Director)

Mit mehr als jährlich 150 Auftritten zählt die Flowmotion Dance Company zu einer der erfolgreichsten Tanzkompanien Österreichs. Seit 2006 ist das Ensemble unter der künstlerischen Leitung von Florian Berger bei den größten internationalen Shows zu sehen. Zu den Highlights zählen unter anderem Shows in der Royal Albert Hall in London, für die königliche Familie von Abu Dhabi und auf dem Dach des Museum of Modern Art in Rio de Janeiro.