Black Patti (D) – Open-Air!

Peter Crow C. – Gitarre, Gesang, Mundharmonika

Ferdinand Kraemer – Gitarre, Gesang, Mandoline

Black Patti – das sind Peter Crow C. und Ferdinand „Jelly Roll“ Kraemer. Seit über 10 Jahren sind die zwei Blues & Roots Musiker auf internationalen Bühnen und Festivals gemeinsam unterwegs. Zweistimmig, handgemacht und unzensiert erzählt das mehrfach prämierte Duo in seinen Songs Geschichten, die das Leben schreibt.

Musikalisch orientiert sich Black Patti an der einzigartigen Mischung der vor dem zweiten Weltkrieg in den USA entstandenen, ländlichen Stile. Mit ihrem äußerst abwechslungsreichen Repertoire präsentieren die Süddeutschen filigran-kunstvolle und berührende Roots-Musik zwischen tiefschwarzem Delta Blues, federndem Ragtime und beseelten Spirituals.

Ihre Musik bewegte den weltberühmten Illustrator, Gründervater der Underground Comix Szene und Prewar-Blues Spezialisten Robert Crumb. Er gestaltete das Cover Artwork zum aktuellen Album „Satan’s Funeral“ (2021).

„I’ve known Black Patti since they first began playing together ten years ago. They’ve always drawn their material from the best of the early blues artists and added original arrangements. Now they’ve gone over to the Lord’s side on their latest album, and once again they interpret the best of the early artists and their songs – Blind Roosevelt Graves, Reverend Gary Davis, Eddie Head. Skip James, and a host of others. I love their original harmonies and fine instrumental work. Give this album a listen. It’s a blessing.“

Dr. David Evans, Professor for Ethnomusicology in Memphis, TN (USA), 04/2021

Eintritt frei – Kescher (Abstand!) geht rum.