Black Pontiac & Sunfish

BLACK PONTIAC, das junge Quartett aus Vanvouver/Canada zelebriert in einer energiegeladenen Liveshow Garage-Rock und Indie-Pop.

Zum ersten Mal in Europa auf „Sick Puppy World Tour“, mit der sie ihr zweites Album „A Danger to Himself and Others“ präsentieren. Als Support treten SUNFISH (Salt Lake City, USA) auf, musikalisch liegt dieses Quartett zwischen Metal und Pop.

Einlass & Bewirtung ab 18 Uhr, Beginn 20 Uhr

www.blackpontiac.com @blackpontiacmusic

sunfishband.com @sunfish.sunfish.sunfish