Black-Sabbath-Tribute | Tour 2026.

Black Sabbitch aus Los Angeles – die rein weibliche Power-Formation, wird weltweit als beliebteste Black-Sabbath-Tribute-Band gefeiert und hat nun offiziell bei dem renommierten Label Ripple Music unterschrieben. Die Band wird ihr mit Spannung erwartetes Live-Album „Unrest in the West“ noch in 2026 weltweit veröffentlichen.

Black Sabbitch wurde 2012 von der Session-Schlagzeugerin Angie Scarpa gegründet und entwickelte sich schnell zu einer festen Größe. Die Band versammelte ein hochkarätiges Line-up um sich, zu dem unter anderem Emily Burton (Fireball Ministry), Melanie Makaiwi (Penny Dreadfuls, Scarling) und Alice Austin (Zola Turn) gehören. Im vergangenen Jahrzehnt hat die Band das Publikum weltweit begeistert, ausverkaufte Konzerte gespielt und sich den Respekt von Kritikern, Fans und Musikerkollegen gleichermaßen erworben. Ihre elektrisierenden Auftritte würdigen den Geist von Black Sabbath und bereichern ihn zugleich um ihre ganz eigene Energie und Intensität. Begehrte Auftritte bei großen Festivals und Veranstaltungen waren und sind die logische Folge. Darunter die erste Ozzfiesta auf persönliche Einladung von Sharon und Ozzy Osbourne, ein Auftritt beim Cal Jam gemeinsam mit den Foo Fighters sowie ein Konzert vor 80.000 Zuschauern beim Wacken Open Air in Deutschland.

Mit ihrem kommenden Live-Album „Unrest in the West“ bringen Black Sabbitch ihr beeindruckendes Live-Erlebnis zu Fans auf der ganzen Welt. Mit weniger bekannten Perlen wie „A National Acrobat“ und „Wheels of Confusion“ ist dieses Album ein absolutes Muss für Sabbath-Anhänger überall.