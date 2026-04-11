Everything Tour.

Black Sea Dahu zu hören ist wie barfuß in einem Gewitter zu stehen, völlig ungeschützt, aber zutiefst lebendig. Die Band um die Schweizer Sängerin und Songwriterin Janine Cathrein hat sich eine eigene Welt erschaffen: ein Kollektiv, eine Familie, ein Raum für radikale emotionale Ehrlichkeit. Mit ihrem kommenden Album Everything (VÖ: 20.02.2026) geht Black Sea Dahu tiefer als je zuvor, nicht indem sie sich neu erfinden, sondern indem sie noch mehr von dem zeigen, was immer schon da war: die Bereitschaft, sich verwundbar zu machen, Hoffnung, Selbstreflexion, Trauer und die starke Schönheit, all das gleichzeitig zu tragen.

Die neuen Songs entstanden aus einer Welle der Trauer: dem Verlust von Janines Vater und dem Schwindel, in einer Welt zu leben, die mit sich selbst ringt. Live entfaltet die Band eine besondere Anziehung, ihre Konzerte, europaweit ausverkauft, werden zu intensiven Momenten kollektiven Fühlens. 2026 kehren Black Sea Dahu mit Everything auf Tour zurück, intensiv, ehrlich und tief berührend.

Zwischen Indie-Folk, Chamber Pop und Art Rock entzieht sich ihre Musik jeder Schublade. Sie will nicht beeindrucken, sie will verbinden, tragen, überleben. In einer dröhnenden Welt schenkt Black Sea Dahu etwas Seltenes: stille Wahrhaftigkeit.

Als Support ist Solong, das Soloprojekt der Schweizer Gitarristin und Musikerin Klara Germanier, dabei. Ihr Gitarrensound ist roh und fein zugleich: Sie lässt die Saiten surren und soliert, kratzt und slidet. Dazu kommt eine klare, zugleich samtig-raue Stimme. Jack White, Marc Ribot und Patti Smith gehören ebenso zu ihren Einflüssen wie PJ Harvey und Cat Power. Neben ihrem Soloprojekt spielt Germanier unter anderem Gitarre und Steelstrings bei Evelinn Trouble und Klepka.