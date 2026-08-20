BLACK STONE CHERRY – The Celebrate Tour

Seit gut zwei Jahrzehnten ist es die wuchtige Mischung aus traditionellen Hardrock-Einflüssen und Emotionalität, die Black Stone Cherry spektakulär macht. Das Quartett aus Edmonton/Kentucky vereint harten Rock und mitreißende Gitarrenriffs mit zeitgemäßer Energie und weiß so weltweit zu begeistern. Seit ihrem dritten Album „Between The Devil And The Deep Blue Sea“ (2011) erzielen sie internationale Charterfolge, die sie mit ihrem unermüdlichen Live-Ethos untermauern. So ist die kommende Deutschland-Tournee im September 2026 bereits ihre dritte innerhalb von zwei Jahren, und erneut machen sie in bald jeder Region des Landes einen Live-Stopp. So werden Black Stone Cherry zwischen dem 10. und 30. September 2026 für sieben Shows in Stuttgart, Berlin, München, Frankfurt, Bochum, Hamburg und Köln Station machen.

Es scheint wie das Gegenteil ihres rohen, wilden Sounds: In sehr idyllischer Umgebung wuchsen Sänger und Gitarrist Chris Robertson, Schlagzeuger John Fred Young, Bassist Jon Lawhon und Gitarrist Ben Wells auf und gründeten 2001 Black Stone Cherry. Über die Schallplatten ihrer Eltern entdeckten sie ihre Liebe zur Rockmusik, die ihnen im Blut liegt. So entwickelten sie aus klassischen Einflüssen wie Led Zeppelin, Lynyrd Skynyrd oder AC/DC ihren eigenen Stil. Ergebnis ist ein schnörkelloser, leidenschaftlicher, riff-orientierter Hardrock mit Südstaaten-Touch.

In den USA wurden Black Stone Cherry von Legenden wie Def Leppard, Motörhead, Whitesnake und ihren Helden Lynyrd Skynyrd auf Tournee eingeladen. Live fällt insbesondere die positive Mentalität sowie überbordende Begeisterung der musikalisch kompromisslosen Gruppe auf. Diese Erfolge ließen sie umso konsequenter weiterarbeiten. Verdientermaßen avancierten alle weiteren Alben – „Magic Mountain“ (2014), „Kentucky“ (2016), „Family Tree“ (2018) und „The Human Condition“ (2020) – international zum Hit. Nachdem die Band bei ihrem letzten Album ihre gewohnte Arbeitsweise des Live-Recordings eintauschte gegen detailverliebte Track-by-Track-Aufnahmen, kehrten Black Stone Cherry mit dem neuen Bassisten Steve Jewell für ihr bislang letztes Album „Screamin‘ at the Sky“ (2023) zu ihrer üblichen Vorgehensweise zurück: Die zwölf Songs wurden live aufgenommen in einem alten Theater in Kentucky. Damit formulieren sie erneut diese enorme Dringlichkeit, die auch ihre Liveshows stets auszeichnet. Mitte April erschien zum weltweiten Record Store Day mit „This is Black Stone Cherry’s RSD Album. The band really likesit“ eine Sammlung von B-Seiten, Raritäten und Outtakes. Und sollte es bei ihrem üblichen Arbeitstempo bleiben, dürfen wir bis zu ihrer Tour im September 2026 wohl mit ihrem nächsten Studio-Album rechnen. Man kann und sollte gespannt sein.